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В Госдуме назвали «крысиными бегами» вербовочный ролик ЦРУ

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Вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный агентством в социальной сети X, — это грубая попытка вмешательства во внутренние дела России и «крысиные бега» за благосклонностью Белого дома. Такое мнение высказал депутат Госдумы Василий Пискарёв.
В Госдуме назвали «крысиными бегами» вербовочный ролик ЦРУ
  • globallookpress.com

Председатель думской комиссии по расследованию фактора вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметил, что этот ролик — уже не первый, призывающий россиян к предательству.

«За неполный месяц это уже второе подобное провокационное обращение государственных органов США к нашим гражданам. Первым было новогоднее приглашение к диалогу от посольства США», — приводятся слова Пискарёва в Telegram-канале комиссии.

Ранее о ролике высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вербовка разведками через соцсети — распространённая практика.

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