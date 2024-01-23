В Госдуме назвали «крысиными бегами» вербовочный ролик ЦРУ
- globallookpress.com
Председатель думской комиссии по расследованию фактора вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметил, что этот ролик — уже не первый, призывающий россиян к предательству.
«За неполный месяц это уже второе подобное провокационное обращение государственных органов США к нашим гражданам. Первым было новогоднее приглашение к диалогу от посольства США», — приводятся слова Пискарёва в Telegram-канале комиссии.
Ранее о ролике высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что вербовка разведками через соцсети — распространённая практика.