Бывший генерал Делаварде: во Франции немного желающих воевать за ВСУ
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Он добавил, что желающих воевать за ВСУ во Франции менее 100—200 человек.
Экс-военный изучил список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара ВС России по их расположению. Документ, по словам Делаварде, заслуживает доверия, в нём перечислены реальные люди.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.