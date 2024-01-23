Бывший генерал Делаварде: во Франции немного желающих воевать за ВСУ

Бывший генерал французской армии Доминик Делаварде в эфире RT выразил мнение, что если бы французам предложили выбрать ту или иную сторону, то, вероятно, большинство из них служили бы на стороне России.

Он добавил, что желающих воевать за ВСУ во Франции менее 100—200 человек.

Экс-военный изучил список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара ВС России по их расположению. Документ, по словам Делаварде, заслуживает доверия, в нём перечислены реальные люди.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.