НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских снарядов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом он сказал после церемонии подписания документа.

«Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью $1,2 млрд», — цитирует его ТАСС.

В ноябре глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.