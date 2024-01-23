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НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских снарядов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских снарядов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал после церемонии подписания документа.

«Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью $1,2 млрд», — цитирует его ТАСС.

В ноябре глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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