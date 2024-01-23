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Трамп: Путин и Си Цзиньпин — умные и влиятельные люди, любящие свои страны

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и делают так, чтобы их родина преуспела, уверен кандидат в президенты США Дональд Трамп. По его мнению, нынешний глава Белого дома Джо Байден «не способен на это».
Трамп: Путин и Си Цзиньпин — умные и влиятельные люди, любящие свои страны
  • AP
  • © Matt Rourke

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Они любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек, который, по моему мнению, не способен на это», — цитирует Трампа РИА Новости.

Путин и Си Цзиньпин, «нравится вам это или нет, — очень умные и влиятельные» люди, подчеркнул политик. Трамп также обратил внимание на неспособность Байдена «связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу».

Ранее Трамп в ходе выступления на митинге в Нью-Гемпшире пообещал добиться мирного урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах, причём ещё до инаугурации.

До этого Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом. 

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