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Политик Филиппо призвал избавиться от Евросоюза, пока он не уничтожил Европу

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Европе следует уничтожить Евросоюз, прежде чем Евросоюз уничтожит Европу, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он отреагировал на предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». Как подчеркнул политик, «фермерам это понравится», особенно в разгар «сельскохозяйственного бунта».
Политик Филиппо призвал избавиться от Евросоюза, пока он не уничтожил Европу
  • AP
  • © Stefan Sauer / picture alliance

«Адская система, которая хочет уничтожить наше национальное сельское хозяйство! Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», — написал Филиппо в X.

19 января австрийские фермеры на тракторах собрались в центре Вены перед ведомством канцлера на площади Бальхаусплатц, чтобы в рамках протеста привлечь внимание властей к росту цен на производство в сельском хозяйстве и к излишней бюрократии, а 8 января начался недельный протест фермеров в Германии. Они выступали против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.

Кроме того, польские фермеры анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста против импорта зерна с Украины и политики Евросоюза.

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