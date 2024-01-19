Фермеры приехали на протест в центр Вены на тракторах
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Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
На площади собрались около десятка тракторов, также протестующие были с барабанами, австрийскими флагами и плакатами.
«Каждый из нас понимает, что значит платить больше за энергию, за топливо, это касается каждого. И в сельском хозяйстве та же проблема. У нас чрезвычайные расходы», — заявил со сцены фермер из города Санкт-Фалентин федеральной земли Нижняя Австрия.
Он также отметил, что демонстрация не является политической.
8 января начался недельный протест фермеров в Германии. Они выступали против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.