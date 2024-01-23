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Глава МИД Чехии призвал ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщило агентство ČTK.

«Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что чешские власти настаивают на том, чтобы включить эту инициативу в новый пакет санкций в отношении России.

Ранее стало известно, что Россия будет отслеживать ситуацию с ограничением передвижения российских дипломатов в ЕС.

В случае реализации этой инициативы Москва примет ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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