Глава МИД Чехии призвал ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
«Глава чешской дипломатии Ян Липавский выступил перед коллегами из других стран ЕС с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что чешские власти настаивают на том, чтобы включить эту инициативу в новый пакет санкций в отношении России.
Ранее стало известно, что Россия будет отслеживать ситуацию с ограничением передвижения российских дипломатов в ЕС.
В случае реализации этой инициативы Москва примет ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.