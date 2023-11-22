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МИД: Россия следит за ситуацией с ограничением передвижения дипломатов в ЕС

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Россия будет отслеживать ситуацию с ограничением передвижения российских дипломатов в ЕС, если его действительно ограничат после призыва Чехии. В случае реализации этой инициативы Москва примет ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия следит за ситуацией с ограничением передвижения дипломатов в ЕС
  • РИА Новости

Как заявила Захарова на брифинге, подобная инициатива в условиях установившейся в «стане недружественных режимов» ситуации уже не кажется удивительной.

«Но это ещё одно русофобское, если это так, какое-то инициативное движение. Будет оно реализовано или нет — мы посмотрим. Как вы понимаете, на всё это мы отвечаем», — заявила Захарова.

Ранее власти Чехии выступили с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгена.

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