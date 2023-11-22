МИД: Россия следит за ситуацией с ограничением передвижения дипломатов в ЕС
- РИА Новости
Как заявила Захарова на брифинге, подобная инициатива в условиях установившейся в «стане недружественных режимов» ситуации уже не кажется удивительной.
«Но это ещё одно русофобское, если это так, какое-то инициативное движение. Будет оно реализовано или нет — мы посмотрим. Как вы понимаете, на всё это мы отвечаем», — заявила Захарова.
Ранее власти Чехии выступили с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгена.