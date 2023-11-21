Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгена

Власти Чехии выступают за введение ограничения на передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Яна Липавского.

Как сообщает Financial Times, с соответствующим предложением Чехия выступила в рамках обсуждения 12-го пакета санкций ЕС против России. Издание отмечает, что власти страны обеспокоены тем, что потенциальные «разведчики» в лице российских дипломатов могут свободно перемещаться по странам ЕС.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России вызывало временного поверенного Чехии для заявления протеста в связи с внесением ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский санкционный список.