МИД России вызывал временного поверенного Чехии

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что временный поверенный в делах Чехии в России был вызван в МИД.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что было подчёркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Ранее в МИД России заявили, что наложение Чехией санкций на «Госзагрансобственность» не останется без ответа.