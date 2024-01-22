Белый дом: Байден и Сунак обсудили ситуацию в Красном море и украинский конфликт
«Они обсудили события, происходящие в Красном море», — цитирует Кирби РИА Новости.
Кроме того, добавил он, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также конфликт в секторе Газа, указав на необходимость увеличить поставки гуманитарной помощи в анклав.
Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари ранее заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе и зафиксировали прямое попадание в него.
После этого в Белом доме заявили, что войска США нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене.