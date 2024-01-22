Белый дом: Байден и Сунак обсудили ситуацию в Красном море и украинский конфликт

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили эскалацию ситуации в Красном море и украинский конфликт, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они обсудили события, происходящие в Красном море», — цитирует Кирби РИА Новости.

Кроме того, добавил он, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также конфликт в секторе Газа, указав на необходимость увеличить поставки гуманитарной помощи в анклав.

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари ранее заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе и зафиксировали прямое попадание в него.

После этого в Белом доме заявили, что войска США нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене.