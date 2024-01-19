Белый дом: США нанесли три «успешных удара» по целям в Йемене

Войска США 19 января нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Это уже четвёртый раз за последнюю неделю, когда ВС США наносят удары по объектам хуситов, напомнил он. Как утверждает Кирби, целями были «противокорабельные ракеты».

«Я подчёркиваю ещё раз, эти действия предприняты в качестве мер самообороны, но также они делают морское пространство безопаснее», — добавил чиновник.

Телеканал Masirah TV ранее сообщил, что Вооружённые силы США и Британии нанесли удары по городу Ходейда в Йемене.