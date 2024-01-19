Al Masirah: хуситы заявили о попадании в американское судно в Аденском заливе
Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе и зафиксировали прямое попадание в него.
Об этом сообщает Al Masirah.
Ранее в Al Jazeera сообщили, что хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла.
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