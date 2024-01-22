Боррель анонсировал визит на Украину в феврале

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал визит на Украину в начале февраля.

«Все страны ЕС согласны, что в нынешних условиях необходимо сохранять и увеличивать всю необходимую поддержку Украины. Я посещу Украину в первую или вторую неделю февраля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность.

При этом он признал, что летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесло желаемых результатов.