Боррель анонсировал визит на Украину в феврале
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«Все страны ЕС согласны, что в нынешних условиях необходимо сохранять и увеличивать всю необходимую поддержку Украины. Я посещу Украину в первую или вторую неделю февраля», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Боррель заявил, что вместо умиротворения ситуации на Украине странам Европы нужно удвоить свои усилия по вооружению Киева «необходимыми инструментами» и возродить европейскую военную промышленность.
При этом он признал, что летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесло желаемых результатов.