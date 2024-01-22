Шмыгаль: Польша с февраля 2022 года поставила Украине помощь почти на $3,5 млрд
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Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
«Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти $3,5 млрд», — цитирует Шмыгаля «РБК Украина».
Он уточнил, что за этот период Варшава предоставила Киеву сотни танков, самолётов, вертолёты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы.
Ранее стало известно, что Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.