Шмыгаль: Польша с февраля 2022 года поставила Украине помощь почти на $3,5 млрд

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала специальной военной операции Польша поставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд.

Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти $3,5 млрд», — цитирует Шмыгаля «РБК Украина».

Он уточнил, что за этот период Варшава предоставила Киеву сотни танков, самолётов, вертолёты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы.

Ранее стало известно, что Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.