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МИД Эстонии: в ближайшие четыре года Таллин окажет Киеву поддержку на €400 млн

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Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.
МИД Эстонии: в ближайшие четыре года Таллин окажет Киеву поддержку на €400 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МИД балтийской республики.

«Правительство Эстонии подтвердило готовность оказать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в год в течение следующих четырёх лет, то есть более €100 млн ежегодно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с учётом ранее оказанной помощи общий объём военных поставок составит €900 млн.

Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.

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