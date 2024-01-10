МИД Эстонии: в ближайшие четыре года Таллин окажет Киеву поддержку на €400 млн
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба МИД балтийской республики.
«Правительство Эстонии подтвердило готовность оказать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в год в течение следующих четырёх лет, то есть более €100 млн ежегодно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с учётом ранее оказанной помощи общий объём военных поставок составит €900 млн.
Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.