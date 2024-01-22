Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по «американскому военному грузовому кораблю» в Аденском заливе, а также предупредили, что ответы на атаки США и Британии неизбежны.

«Военно-морские силы провели военную операцию против американского военного грузового корабля Ocean Jazz в Аденском заливе с использованием корабельных ракет», — приводит заявление хуситов Masirah TV.

Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари ранее заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе и зафиксировали прямое попадание в него.

После этого в Белом доме заявили, что войска США нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене.