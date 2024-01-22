Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому судну в Аденском заливе
- Gettyimages.ru
- © teekid
«Военно-морские силы провели военную операцию против американского военного грузового корабля Ocean Jazz в Аденском заливе с использованием корабельных ракет», — приводит заявление хуситов Masirah TV.
Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари ранее заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе и зафиксировали прямое попадание в него.
После этого в Белом доме заявили, что войска США нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене.