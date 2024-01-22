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CNN Türk: парламент Турции 23 января обсудит вопрос о членстве Швеции в НАТО

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Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник, 23 января, обсудит вопрос о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.
CNN Türk: парламент Турции 23 января обсудит вопрос о членстве Швеции в НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом информирует телеканал CNN Türk.

«Вопрос о членстве Швеции в НАТО будет включён в повестку дня парламента завтра», — говорится в сообщении.

Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч рассказал, что Швеция предприняла ряд серьёзных шагов для членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьёзное продвижение.

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