CNN Türk: парламент Турции 23 января обсудит вопрос о членстве Швеции в НАТО
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Об этом информирует телеканал CNN Türk.
«Вопрос о членстве Швеции в НАТО будет включён в повестку дня парламента завтра», — говорится в сообщении.
Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.
Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч рассказал, что Швеция предприняла ряд серьёзных шагов для членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьёзное продвижение.