Советник Эрдогана заявил, что Швеция сделала серьёзные шаги для членства в НАТО
- РИА Новости
Он напомнил, что Швеция частично изменила своё законодательство.
«После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьёзные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты», — цитирует Кылыча РИА Новости.
Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.
Теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.