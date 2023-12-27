Советник Эрдогана заявил, что Швеция сделала серьёзные шаги для членства в НАТО

Швеция предприняла ряд серьёзных шагов для членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьёзное продвижение, заявил в интервью телеканалу TRT Haber главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.

Он напомнил, что Швеция частично изменила своё законодательство.

«После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьёзные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты», — цитирует Кылыча РИА Новости.

Ранее комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.