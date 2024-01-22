RT в Telegram
Подпишись

Двое членов экипажа упавшего в Афганистане Falcon 10 получили серьёзные травмы

Короткая ссылка
По данным источника RT, двое членов экипажа упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10 получили серьёзные травмы, в том числе у одного из них рваная рана живота.
Двое членов экипажа упавшего в Афганистане Falcon 10 получили серьёзные травмы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Пострадавшие находятся в больнице Кабула.

Как заявил источник, ещё два человека получили незначительные повреждения.

По его словам, в настоящее время решается вопрос с доставкой выживших в Россию. 

Отмечается, что, скорее всего, это произойдёт после оказания медицинской помощи пострадавшим.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить