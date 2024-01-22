Двое членов экипажа упавшего в Афганистане Falcon 10 получили серьёзные травмы
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Пострадавшие находятся в больнице Кабула.
Как заявил источник, ещё два человека получили незначительные повреждения.
По его словам, в настоящее время решается вопрос с доставкой выживших в Россию.
Отмечается, что, скорее всего, это произойдёт после оказания медицинской помощи пострадавшим.
Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.
RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».