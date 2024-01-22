Посол России: пострадавшие при крушении самолёта в Афганистане доставлены в Кабул
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Как он рассказал ТАСС, афганская поисково-спасательная бригада вертолётом вывезла выживших сначала в город Файзабад.
«Это административный центр провинции Бадахшан, а затем самолётом, специальным рейсом в Кабул», — уточнил он.
Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.
RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».