Посол России: пострадавшие при крушении самолёта в Афганистане доставлены в Кабул

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пострадавшие при крушении самолёта Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан были доставлены в Кабул специальным рейсом.

Как он рассказал ТАСС, афганская поисково-спасательная бригада вертолётом вывезла выживших сначала в город Файзабад.

«Это административный центр провинции Бадахшан, а затем самолётом, специальным рейсом в Кабул», — уточнил он.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».