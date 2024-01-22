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МИД: Чехия не станет возвращать на Украину украинцев призывного возраста

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Чехия не будет возвращать на Украину украинцев призывного возраста — такого механизма в стране нет, сообщил ČT24 чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
МИД: Чехия не станет возвращать на Украину украинцев призывного возраста
  • globallookpress.com
  • © Kira Hofmann/PHOTOTHEK

«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», — сказал он.

Владимир Зеленский ранее заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.

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