МИД: Чехия не станет возвращать на Украину украинцев призывного возраста
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«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», — сказал он.
Владимир Зеленский ранее заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».
По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.