Чехия не будет возвращать на Украину украинцев призывного возраста — такого механизма в стране нет, сообщил ČT24 чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», — сказал он.

Владимир Зеленский ранее заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.