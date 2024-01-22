RT поговорил с матерью одного из выживших при крушении самолёта в Афганистане, она рассказала, что ещё не видела кадры со спасённым сыном.

Светлана — мама Игоря Сывороткина, медработника, который находился на борту. Женщина не смогла подтвердить, что именно он вышел в афганскую деревню и попросил о помощи. О ситуации ей сообщает работодатель Игоря, женщина ждёт возвращения сына домой.

Как ранее сообщили в «Талибане»*, четырёх выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России доставили в Кабул.

Четыре человека, находившиеся на борту самолёта, живы. Ещё двое, по предварительным данным, погибли.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.