РИА Новости: переживших крушение самолёта в Афганистане должны вернуть в Россию

В Кабуле сейчас решается вопрос об отправке в Россию россиян, которые выжили при падении самолёта в Афганистане, сообщил РИА Новости источник.

«Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию», — сказали агентству.

Как ранее сообщили в «Талибане»*, четырёх выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России доставили в Кабул.

Четыре человека, находившиеся на борту самолёта, живы. Ещё двое, по предварительным данным, погибли.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.