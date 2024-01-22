РИА Новости: переживших крушение самолёта в Афганистане должны вернуть в Россию
- AFP
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«Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию», — сказали агентству.
Как ранее сообщили в «Талибане»*, четырёх выживших после крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане граждан России доставили в Кабул.
Четыре человека, находившиеся на борту самолёта, живы. Ещё двое, по предварительным данным, погибли.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.