RT в Telegram
Подпишись

Пакистан и Иран договорились возвратить послов в столицы

Короткая ссылка
Пакистан и Иран после эскалации напряжённости договорились возвратить послов в столицы к 26 января. Об этом сообщили в пакистанском МИД.
Пакистан и Иран договорились возвратить послов в столицы
  • Gettyimages.ru
  • © BornaMir

«После телефонного разговора между главами министерств иностранных дел Пакистана и Ирана было достигнуто совместное соглашение о возвращении к своим обязанностям послов обеих стран к 26 января 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее Пакистан и Иран заявили об общей заинтересованности в примирении.

16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить