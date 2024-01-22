Пакистан и Иран договорились возвратить послов в столицы

Пакистан и Иран после эскалации напряжённости договорились возвратить послов в столицы к 26 января. Об этом сообщили в пакистанском МИД.

«После телефонного разговора между главами министерств иностранных дел Пакистана и Ирана было достигнуто совместное соглашение о возвращении к своим обязанностям послов обеих стран к 26 января 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее Пакистан и Иран заявили об общей заинтересованности в примирении.

16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.