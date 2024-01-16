Пакистан предупредил, что удары Ирана могут привести к серьёзным последствиям

Пакистан решительно осуждает нарушение воздушного пространства страны со стороны Ирана и предупреждает, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям.

МИД Пакистана в своём заявлении утверждает, что в результате удара КСИР 16 января погибли два ребёнка.

«Ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что этот незаконный шаг имел место, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном», — говорится в сообщении.

16 января Корпус стражей исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.