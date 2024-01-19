Пакистан и Иран заявили об общей заинтересованности в примирении

Пакистан, равно как и Иран, заинтересован в восстановлении двусторонних отношений после обмена ракетными ударами. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на заявление пакистанского временного премьер-министра Анвар-уль-Хак Какара.

По словам Какара, обе страны заинтересованы в восстановлении отношений до прежнего уровня. Премьер Пакистана добавил, что страна «приветствует и ответит взаимностью на все позитивные меры с иранской стороны» по указанному вопросу, и назвал Иран «братской страной».

В МИД Ирана в свою очередь подчеркнули важность сосредоточения стран на вопросах безопасности и военного сотрудничества, которые были согласованы в прошлом.

16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как писало агентство Reuters, Вооружённые силы Пакистана на фоне обострения отношений с Ираном были переведены в чрезвычайно высокую боевую готовность.