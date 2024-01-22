Экс- разведчик Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине.

Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, Трамп не начал процесс разрешения конфликта на Украине уже сейчас, до выборов, потому что он сейчас на это «не способен».

«Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», — сказал Риттер.

Ранее Трамп пообещал добиться мирного урегулирования на Украине до инаугурации.

Также он заявил, что ладит с Путиным и сможет завершить конфликт на Украине.

Кроме того, по словам Трампа, США утратили волю и былую силу.