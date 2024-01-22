IRNA: солдат в Иране убил пять сослуживцев и сбежал с места происшествия

Солдат в иранской провинции Керман убил в казарме пятерых сослуживцев, после чего сбежал с места происшествия.

«Солдат-срочник убил пятерых сослуживцев в военной казарме в юго-восточной иранской провинции Керман», — передаёт IRNA.

По данным агентства, солдат открыл огонь по сослуживцам, отдыхавшим в казарме, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее израильский солдат, вернувшийся из зоны боевых действий в секторе Газа, проснулся из-за ночного кошмара и ранил нескольких сослуживцев в лагере в Ашкелоне.

Также сообщалось, что четыре военных советника КСИР Ирана погибли при ударе Израиля по Дамаску.