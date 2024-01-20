Tasnim: четыре военных советника КСИР Ирана погибли при ударе Израиля по Дамаску

Четыре военных советника Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в результате атаки Армии обороны Израиля на столицу Сирии Дамаск.

Об этом информирует агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

«В результате воздушной атаки погибли четыре военных советника Исламской Республики Иран», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате удара Израиля погибли несколько сирийских военных.

Ранее агентство SANA заявило, что Армия обороны Израиля, вероятно, нанесла удар по жилому дому в Дамаске.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что в результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей Исламской революции.