SANA: армия Израиля, вероятно, атаковала жилой дом в Дамаске
- AP
«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению», — говорится в публикации.
По данным агентства, удар, скорее всего, был нанесён со стороны Израиля.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что в результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей Исламской революции.
Ещё несколько человек получили ранения.
2 января Минобороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удар по ряду позиций в пригороде Дамаска.