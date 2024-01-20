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SANA: армия Израиля, вероятно, атаковала жилой дом в Дамаске

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Армия обороны Израиля, вероятно, нанесла удар по жилому дому в Дамаске. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
SANA: армия Израиля, вероятно, атаковала жилой дом в Дамаске
  • AP

«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению», — говорится в публикации.

По данным агентства, удар, скорее всего, был нанесён со стороны Израиля.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что в результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей Исламской революции.

Ещё несколько человек получили ранения.

2 января Минобороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удар по ряду позиций в пригороде Дамаска.

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