Прибывший из сектора Газа израильский солдат ранил своих товарищей из-за кошмара
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Предположительно, военный страдает ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), отмечают журналисты.
Как пишет газета, он «проснулся ночью от кошмара и начал стрелять в стену спальни». Ранения получили несколько сослуживцев. Военный незадолго до этого был выведен из боевых действий в секторе Газа вместе со своим подразделением и был отправлен в деревню для предписанного отдыха.
Военная следственная полиция начала проверку происшествия, солдата допросят после исследования его психического состояния.
26 декабря армия Израиля сообщила о гибели ещё двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа.