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Прибывший из сектора Газа израильский солдат ранил своих товарищей из-за кошмара

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Израильский солдат, вернувшийся из зоны боевых действий в секторе Газа, проснулся из-за ночного кошмара и ранил нескольких сослуживцев в лагере в Ашкелоне, пишет The Jerusalem Post.
Прибывший из сектора Газа израильский солдат ранил своих товарищей из-за кошмара
  • Gettyimages.ru
  • © lia Yefimovich/picture alliance

Предположительно, военный страдает ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством), отмечают журналисты.

Как пишет газета, он «проснулся ночью от кошмара и начал стрелять в стену спальни». Ранения получили несколько сослуживцев. Военный незадолго до этого был выведен из боевых действий в секторе Газа вместе со своим подразделением и был отправлен в деревню для предписанного отдыха.

Военная следственная полиция начала проверку происшествия, солдата допросят после исследования его психического состояния.

26 декабря армия Израиля сообщила о гибели ещё двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа.

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