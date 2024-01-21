Пять из шести тел в Анталье могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководство Антальи.
Уточняется, что одно из тел может принадлежать студентке, но это станет известно после судмедэкспертизы.
В руководстве также заявили, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии.
18 января издание Alanya Postası писало, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.
Позже издание сообщило, что в Анталье обнаружили останки ребёнка.
20 января издание Cumhuriyet писало, что ещё два тела обнаружили на пляжах Антальи.