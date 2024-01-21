Пять из шести тел в Анталье могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами

Минимум пять из шести тел, обнаруженных на пляжах провинции Анталья в Турции на этой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководство Антальи.

Уточняется, что одно из тел может принадлежать студентке, но это станет известно после судмедэкспертизы.

В руководстве также заявили, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии.

18 января издание Alanya Postası писало, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.

Позже издание сообщило, что в Анталье обнаружили останки ребёнка.

20 января издание Cumhuriyet писало, что ещё два тела обнаружили на пляжах Антальи.