Alanya Postası: останки ребёнка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья

На пляже провинции Анталья в Турции обнаружили останки ребёнка менее чем через сутки после обнаружения там тела взрослого человека.

Об этом сообщает Alanya Postası.

Отмечается, что в полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы.

Полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около девяти-десяти лет.

Его направили на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти.

Ранее издание сообщило, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.