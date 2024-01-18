Alanya Postası: останки ребёнка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья
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Об этом сообщает Alanya Postası.
Отмечается, что в полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы.
Полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около девяти-десяти лет.
Его направили на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти.
Ранее издание сообщило, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.