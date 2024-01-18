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Alanya Postası: останки ребёнка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья

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На пляже провинции Анталья в Турции обнаружили останки ребёнка менее чем через сутки после обнаружения там тела взрослого человека.
Alanya Postası: останки ребёнка обнаружены на пляже турецкой провинции Анталья
  • Gettyimages.ru
  • © carlotoffolo

Об этом сообщает Alanya Postası.

Отмечается, что в полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы.

Полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около девяти-десяти лет.

Его направили на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти.

Ранее издание сообщило, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.

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