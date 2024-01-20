Cumhuriyet: ещё два тела обнаружили на пляжах турецкой Антальи
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Об этом пишет издание Cumhuriyet.
«Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата», — сказано в материале.
В то же время тело было найдено на пляже отеля в районе Кызылот.
Сообщается, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь.
Их направили на судмедэкспертизу.
18 января издание Alanya Postası писало, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.
Позже издание сообщило, что в Анталье обнаружили останки ребёнка.