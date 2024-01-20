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Cumhuriyet: ещё два тела обнаружили на пляжах турецкой Антальи

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Ещё два тела обнаружили на пляжах Антальи в Турции, это четвёртый случай за неделю.
Cumhuriyet: ещё два тела обнаружили на пляжах турецкой Антальи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Cumhuriyet.

«Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата», — сказано в материале.

В то же время тело было найдено на пляже отеля в районе Кызылот.

Сообщается, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь.

Их направили на судмедэкспертизу.

18 января издание Alanya Postası писало, что труп без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвëздочного отеля в турецкой Анталье.

Позже издание сообщило, что в Анталье обнаружили останки ребёнка.

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