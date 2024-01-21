Эр-Рияд назвал мирный процесс с палестинцами условием нормализации с Израилем

Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без мирного процесса, ведущего к палестинской государственности.

Об этом сообщил CNN глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Как передаёт РИА Новости, путь к реальному миру в регионе и интеграции, несущей в себе экономические и социальные выгоды для всех сторон, в том числе для Израиля, идёт через необратимый процесс, который ведёт к палестинскому государству.

«Мы, не просто Саудовская Аравия, а арабские страны в целом, полностью готовы участвовать в этом разговоре», — сказал глава МИД страны.

Он также выразил надежду, что к этому готовы и израильтяне, добавив, что «решать им».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать право палестинцев на свою государственность является неприемлемым.

В октябре президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.