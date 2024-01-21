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Гутерреш назвал неприемлемым отказ признавать право палестинцев на государство

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Отказ признавать право палестинцев на свою государственность является неприемлемым.
Гутерреш назвал неприемлемым отказ признавать право палестинцев на государство
  • РИА Новости

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в социальной сети X.

«Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы», — написал он.

Генсек ООН добавил, что право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми.

Ранее пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что американским властям следует признать Палестину, а не ограничиваться только высказываниями о решении конфликта на Ближнем Востоке на основе сосуществования двух государств.

В октябре президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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