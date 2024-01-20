Пресс-секретарь Махмуда Аббаса: США следует признать Палестину
Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
«США пора признать Государство Палестина, а не просто говорить о двухгосударственном решении», — цитирует его агентство WAFA.
Рудейна добавил, что резолюции Совбеза ООН, Генассамблеи ООН и международный консенсус предоставили Палестине статус государства-наблюдателя в ООН.
Кроме того, по его словам, флаг Палестины поднят рядом с флагами других государств, признавших её.
В октябре президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.
16 ноября парламент Норвегии рекомендовал норвежскому правительству «быть готовым» к признанию Палестины в качестве независимого государства.