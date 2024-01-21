RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: двое россиян находились на борту пропавшего в Афганистане самолёта

Короткая ссылка
Двое российских граждан находились на борту частного самолёта Falcon 10, пропавшего с радаров в горах Афганистана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
ТАСС: двое россиян находились на борту пропавшего в Афганистане самолёта
  • Gettyimages.ru

«На борту самолёта Falcon 10B... было двое россиян», — сказали агентству.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.

Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

На борту находились шесть человек.

Самолёт летел из Индии в Россию через Узбекистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить