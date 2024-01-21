ТАСС: двое россиян находились на борту пропавшего в Афганистане самолёта
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«На борту самолёта Falcon 10B... было двое россиян», — сказали агентству.
Ранее агентство Aamaj News сообщило, что индийский пассажирский самолёт потерпел крушение в горах провинции Бадахшан в Афганистане.
Позже в Росавиации заявили, что вечером в субботу, 20 января, перестал выходить на связь самолёт Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России.
На борту находились шесть человек.