МИД Франции: Россия после поражения Украины может захватить рынок зерна
В интервью Le Parisien он отметил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа, но в случае поражения последствия для Украины будут значительными.
«К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России... будет драматичной для наших фермеров», — сказал политик.
По словам Сежурне, это грозит инфляцией и серьёзными продовольственными проблемами.
Ранее сообщалось, что в России сбор зерна в чистом весе в 2023 году составил 142,6 млн т.
Позже российское правительство установило квоту на вывоз зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн т.