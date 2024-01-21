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МИД Франции: Россия после поражения Украины может захватить рынок зерна

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После поражения Украины Россия сможет контролировать 30% мирового экспорта пшеницы, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

В интервью Le Parisien он отметил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа, но в случае поражения последствия для Украины будут значительными.

«К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России... будет драматичной для наших фермеров», — сказал политик.

По словам Сежурне, это грозит инфляцией и серьёзными продовольственными проблемами.

Ранее сообщалось, что в России сбор зерна в чистом весе в 2023 году составил 142,6 млн т.

Позже российское правительство установило квоту на вывоз зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн т.

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