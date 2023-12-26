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В России установили квоту на вывоз зерна на 24 млн тонн с 15 февраля

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Российское правительство установило квоту на вывоз зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн т.
В России установили квоту на вывоз зерна на 24 млн тонн с 15 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

Об этом, как пишет РИА Новости, следует из опубликованного правительством постановления.

Как сказано в документе, объём тарифной квоты на вывоз за пределы территории России в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы с 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определён в объёме 24 млн т.

Ранее сообщалось, что в России сбор зерна в чистом весе в текущем году составил 142,6 млн т.

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