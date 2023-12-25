Сбор зерна в России в чистом весе в 2023 году составил 142,6 млн тонн
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в текущем году в чистом весе составил 142,6 млн т.
В том числе пшеницы собрано 92,8 млн т, уточняется в материале.
16 ноября в Росстате сообщили, что российские аграрии в хозяйствах всех категорий на 1 ноября 2023 года собрали 140,951 млн т зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе.