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Трамп заявил, что США стали свалкой для остального мира

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США стали для всего остального мира свалкой из-за некомпетентности американского президента Джо Байдена, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на митинге сторонников в Нью-Гемпшире.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Трампа, демократия в стране в опасности «из-за некомпетентности Байдена».

Ранее газета The New York Times писала, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа.

Высокопоставленные чиновники в Североатлантическом альянсе выражают свою обеспокоенность по поводу серьёзного настроя бывшего американского лидера Дональда Трампа на выход США из НАТО в случае его победы на президентских выборах 2024 года.

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