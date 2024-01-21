Трамп заявил, что США стали свалкой для остального мира
«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Трампа, демократия в стране в опасности «из-за некомпетентности Байдена».
Ранее газета The New York Times писала, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа.
Высокопоставленные чиновники в Североатлантическом альянсе выражают свою обеспокоенность по поводу серьёзного настроя бывшего американского лидера Дональда Трампа на выход США из НАТО в случае его победы на президентских выборах 2024 года.