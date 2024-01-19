Newsweek: в НАТО опасаются серьёзного настроя Трампа на выход США из альянса

Высокопоставленные чиновники в Североатлантическом альянсе выражают свою обеспокоенность по поводу серьёзного настроя бывшего американского лидера Дональда Трампа на выход США из НАТО в случае его победы на президентских выборах 2024 года.

Об этом рассказал бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, его слова приводит издание Newsweek.

«Вероятно, среди руководства НАТО есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьёзно настроен на выход», — отметил Потье.

По словам аналитика, выдвинутое Трампом предложение о выходе США из НАТО во время его президентства было остановлено Пентагоном и конгрессом.

По мнению Потье, в случае победы на выборах Трамп может вернуться, настроенный на возмездие.

Издание подчеркнуло, что возможный выход США из блока стал бы концом света для НАТО.

Ранее газета The New York Times писала, что в Европе опасаются последствий возможной победы Трампа.