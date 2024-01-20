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Al Watan: один человек погиб, трое получили ранения при ударе Израиля по Дамаску

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Один человек погиб, трое получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля по столице Сирии Дамаску.
Al Watan: один человек погиб, трое получили ранения при ударе Израиля по Дамаску
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Al Watan со ссылкой на директора больницы.

«Один погибший и трое пострадавших», — говорится в публикации.

Отмечается, что жилой дом, по которому Израиль нанёс удар, оказался полностью разрушен.

Ранее агентство SANA заявило, что Армия обороны Израиля, вероятно, нанесла удар по жилому дому в Дамаске

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что в результате удара Израиля по Дамаску погиб член Корпуса стражей Исламской революции.

Позже в КСИР заявили, что четыре военных советника Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в результате атаки Армии обороны Израиля на столицу Сирии Дамаск.

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