Депутат бундестага Вагенер раскритиковал выступающих против военной помощи ВСУ

Представитель немецкой парламентской фракции «Зелёных» Робин Вагенер раскритиковал в бундестаге коллег, которые выступают против оказания военной помощи Вооружённым силам Украины.

Вагенер назвал их «московскими марионетками» и обвинил в распространении «российской пропаганды».

«Снова поздравляю вас с десятью баллами из десяти по путинской пропагандистской шкале. На Russia Today, конечно, гордятся до слёз, читая это», — сказал политик.

Он также призвал ужесточить санкции против России из-за «хорошей работы пропагандистского аппарата Кремля».

Ранее германский вице-канцлер и министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Также Хабек отметил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.