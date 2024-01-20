RT в Telegram
Подпишись

Депутат бундестага Вагенер раскритиковал выступающих против военной помощи ВСУ

Короткая ссылка
Представитель немецкой парламентской фракции «Зелёных» Робин Вагенер раскритиковал в бундестаге коллег, которые выступают против оказания военной помощи Вооружённым силам Украины.
Депутат бундестага Вагенер раскритиковал выступающих против военной помощи ВСУ
  • AP

Вагенер назвал их «московскими марионетками» и обвинил в распространении «российской пропаганды».

«Снова поздравляю вас с десятью баллами из десяти по путинской пропагандистской шкале. На Russia Today, конечно, гордятся до слёз, читая это», — сказал политик.

Он также призвал ужесточить санкции против России из-за «хорошей работы пропагандистского аппарата Кремля».

Ранее германский вице-канцлер и министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Также Хабек отметил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить