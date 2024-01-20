Депутат бундестага Вагенер раскритиковал выступающих против военной помощи ВСУ
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Вагенер назвал их «московскими марионетками» и обвинил в распространении «российской пропаганды».
«Снова поздравляю вас с десятью баллами из десяти по путинской пропагандистской шкале. На Russia Today, конечно, гордятся до слёз, читая это», — сказал политик.
Он также призвал ужесточить санкции против России из-за «хорошей работы пропагандистского аппарата Кремля».
Ранее германский вице-канцлер и министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.
Также Хабек отметил, что экономика ФРГ стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.