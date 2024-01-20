Захарова: Запад отошёл от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России

Запад осознал безуспешность лозунга о «стратегическом поражении» России и отошёл от него. С заявлением об этом выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В своём Telegram-канале Захарова отметила, что лозунг Запада «Нанесём России стратегическое поражение» был скорректирован и теперь звучит как «Не дадим России победить».

«Как говорится, почувствуй разницу и нашу любовь», — написала она, добавив, что теперь западные пиарщики ломают головы над формулировкой «стратегии следующего этапа».

Ранее обозреватель Bloomberg Хэл Брендс высказал мнение, что президент России Владимир Путин способен нарушить единство Запада в 2024 году.