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Захарова: Запад отошёл от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России

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Запад осознал безуспешность лозунга о «стратегическом поражении» России и отошёл от него. С заявлением об этом выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова: Запад отошёл от лозунга о нанесении «стратегического поражения» России
  • РИА Новости

В  своём Telegram-канале Захарова отметила, что лозунг Запада «Нанесём России стратегическое поражение» был скорректирован и теперь звучит как «Не дадим России победить».

«Как говорится, почувствуй разницу и нашу любовь», — написала она, добавив, что теперь западные пиарщики ломают головы над формулировкой «стратегии следующего этапа».

Ранее обозреватель Bloomberg Хэл Брендс высказал мнение, что президент России Владимир Путин способен нарушить единство Запада в 2024 году.

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