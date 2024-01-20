ET: количество авиарейсов в воздушном пространстве Пакистана снизилось вдвое
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Издание со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что 18 января в воздушном пространстве Пакистана зафиксировали 450 авиарейсов, что практически вдвое меньше, чем средний показатель — 700—750.
В сообщении отмечается, что подобное сокращение числа авиарейсов негативно скажется на доходах Пакистана, поскольку авиакомпании платят Управлению гражданской авиации за пролёты над страной.
Ранее стало известно, что Пакистан и Иран заявили об общей заинтересованности в примирении после обмена ракетными ударами.
16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.
Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.
Как писало агентство Reuters, Вооружённые силы Пакистана на фоне обострения отношений с Ираном были переведены в чрезвычайно высокую боевую готовность.