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ET: количество авиарейсов в воздушном пространстве Пакистана снизилось вдвое

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Количество авиарейсов, пролегающих через воздушное пространство Пакистана, снизилось вдвое на фоне эскалации между Исламабадом и Тегераном. Информацию об этом предоставила газета The Express Tribune.
ET: количество авиарейсов в воздушном пространстве Пакистана снизилось вдвое
  • Gettyimages.ru

Издание со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что 18 января в воздушном пространстве Пакистана зафиксировали 450 авиарейсов, что практически вдвое меньше, чем средний показатель — 700—750.

В сообщении отмечается, что подобное сокращение числа авиарейсов негативно скажется на доходах Пакистана, поскольку авиакомпании платят Управлению гражданской авиации за пролёты над страной.

Ранее стало известно, что Пакистан и Иран заявили об общей заинтересованности в примирении после обмена ракетными ударами.

16 января Корпус стражей Исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.

Пакистан после этого предупредил Иран, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям. 18 января ВС Пакистана нанесли серию ударов по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как писало агентство Reuters, Вооружённые силы Пакистана на фоне обострения отношений с Ираном были переведены в чрезвычайно высокую боевую готовность.

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