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Байден ожидает сделки по Украине и защите границы США на следующей неделе

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о сделке по предоставлению новой помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы, допустил, что договорённости могут быть достигнуты на следующей неделе хотя бы в американском сенате.
Байден ожидает сделки по Украине и защите границы США на следующей неделе
  • AP

Байден рассказал, что его администрация работает с сенаторами по соответствующему вопросу уже на протяжении нескольких недель.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в сенате», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и принятию мер в иммиграционной политике.

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