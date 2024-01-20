Посол Барбин: Фарерские острова взяли курс на дискриминацию российских рыбаков

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Фарерские острова (автономный регион Дании) ведут политику дискриминации российских рыбаков.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, новый курс островов заключается в введении ограничений на заход в порты для рыболовных судов из России. В качестве ответной меры Росрыболовство предложило запретить ввоз морепродуктов с Фарерских островов, добавил Барбин.

«Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Москва не согласна на односторонние уступки, а также не намерена жертвовать интересами своих рыбаков.

В соответствии с соглашением между Россией и Фарерскими островами Москва предоставляет островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Россия, в свою очередь, получает такую же возможность в фарерских водах.

13 декабря прошлого года старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль сообщил, что продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на фоне украинского конфликта поставило Данию в «глупое положение».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления о якобы угрозе российских рыбаков для Дании являются частью кампании Запада против России.